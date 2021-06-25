Китай

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    А долгов сколько?265 млрд долларов...

Защита прав человека включена в систему управления КПК - Белая книга

Пекин, 24 июня /Синьхуа/ -- Принцип уважения и защиты прав человека был заложен в систему управления Коммунистической партии Китая /КПК/, говорится в Белой книге о практике КПК в области уважения и защиты прав человека, опубликованной в четверг.

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