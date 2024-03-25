Защита от теракта СНиПами не предусмотрена: как в «Крокусе» работали пожарные системы

Трагедия в концертном зале «Крокус Сити Холл», где после теракта вечером 22 марта начался крупный пожар, не только потрясла страну и сплотила общество, но и вызвала много вопросов к пожарной безопасности крупных общественных зданий.
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