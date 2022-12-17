Ванилла SU

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И действительно, подобрать причёску не так уж просто, ведь длинные волосы, которые обрамляют круглое лицо зачастую выглядят жидкими и тонкими, потому что у них недостаточно объема

И действительно, подобрать причёску не так уж просто, ведь длинные волосы, которые обрамляют круглое лицо зачастую выглядят жидкими и тонкими, потому что у них недостаточно объема

﻿﻿Часто замечаю, что полные женщины выбирают себе совершенно неподходящие стрижки. На самом деле подобрать прическу не так просто, ведь длинные волосы, обрамляющие круглое лицо, часто выглядят тонкими и тонкими, потому что им не хватает объема.

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