И действительно, подобрать причёску не так уж просто, ведь длинные волосы, которые обрамляют круглое лицо зачастую выглядят жидкими и тонкими, потому что у них недостаточно объема

﻿﻿Часто замечаю, что полные женщины выбирают себе совершенно неподходящие стрижки. На самом деле подобрать прическу не так просто, ведь длинные волосы, обрамляющие круглое лицо, часто выглядят тонкими и тонкими, потому что им не хватает объема.