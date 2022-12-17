И действительно, подобрать причёску не так уж просто, ведь длинные волосы, которые обрамляют круглое лицо зачастую выглядят жидкими и тонкими, потому что у них недостаточно объема

Часто замечаю, что полные женщины выбирают себе совершенно неподходящие стрижки. На самом деле подобрать прическу не так просто, ведь длинные волосы, обрамляющие круглое лицо, часто выглядят тонкими и тонкими, потому что им не хватает объема.
Часто замечаю, что полные женщины выбирают себе совершенно неподходящие стрижки. На самом деле подобрать прическу не так просто, ведь длинные волосы, обрамляющие круглое лицо, часто выглядят тонкими и тонкими, потому что им не хватает объема.
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