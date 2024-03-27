Прибыль ВТБ за два месяца 2024 года сократилась на 33%

Чистая прибыль группы ВТБ по МСФО в январе-феврале 2027 года составила 61,3 млрд рублей по итогам двух месяцев 2024 года, сократившись год к году на 33,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, в результатах которого была отражена нерегулярная прибыль от операций с иностранной валютой.