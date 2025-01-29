Спецназ Росгвардии уничтожил гаубицу M777 ВСУ в Курской области

Операторы дронов Росгвардии уничтожили гаубицу M777 Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области, сообщил Департамент по взаимодействию со средствами массовой информации и институтами гражданского общества Росгвардии (ДВСМИ Росгвардии).
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