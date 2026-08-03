В Барнауле ищут подрядчика для ремонта боевой машины десанта

Работы необходимо выполнить с момента заключения контракта до 2 ноября 2026 года Алтайский государственный краеведческий музей объявил тендер на демилитаризацию и приведение в экспозиционный вид боевой машины десанта БМД-1.
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