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Россиян предупредили об аномальном феврале

Россиян предупредили об аномальном феврале

В феврале температура воздуха в России будет теплее климатической нормы. Об аномальном последнем месяце зимы предупредила ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова в беседе с ОТР.

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