Сегодня в спортивном зале ДК «Победа» проходят «Президентские спортивные игры» в рамках районной Спартакиады среди учащихся общеобразовательных учреждений Новоаннинского района.
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Сегодня в спортивном зале ДК «Победа» проходят «Президентские спортивные игры» в рамках районной Спартакиады среди учащихся общеобразовательных учреждений Новоаннинского района.