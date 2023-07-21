Заявления двукратной олимпийской чемпионки в прыжках с шестом Елены Исинбаевой вызвали ожесточенную реакцию спортивной общественности и патриотично настроенных россиян.
Дмитрий Песков заступился за Елену Исинбаеву
Комментарии
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Михаил Скопинцев
Песков своими действиями по болезненным темам Раздражает . ( Пугачёва , Урганты , и всякие подобные ). Он свою позицию доносит или чью ? Он заметно давно лоббирует интересы групп людей , которые наносят ущерб стране различными действиями . В данных случаях информационно . На своём ли он месте ? Все конечно могут заблуждаться . Но если это происходит постоянно
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