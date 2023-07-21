Дмитрий Песков заступился за Елену Исинбаеву

Михаил Скопинцев

Песков своими действиями по болезненным темам Раздражает . ( Пугачёва , Урганты , и всякие подобные ). Он свою позицию доносит или чью ? Он заметно давно лоббирует интересы групп людей , которые наносят ущерб стране различными действиями . В данных случаях информационно . На своём ли он месте ? Все конечно могут заблуждаться . Но если это происходит постоянно