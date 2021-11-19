Беременность не является противопоказанием для вакцинации от COVID-19

Накопленный в научном сообществе опыт говорит о том, что вакцинация беременных женщин от COVID-19 является основным способом профилактики тяжелой формы заболевания и не оказывает побочных воздействий на течение беременности и здоровье новорожденных.
Накопленный в научном сообществе опыт говорит о том, что вакцинация беременных женщин от COVID-19 является основным способом профилактики тяжелой формы заболевания и не оказывает побочных воздействий на течение беременности и здоровье новорожденных.
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