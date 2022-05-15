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Джа Морэнт – о Стефе Карри: «Мой любимый соперник. С нетерпением жду новых сражений»

Разыгрывающий «Мемфиса» Джа Морэнт после поражения от «Голден Стэйт» в серии второго раунда плей-офф (2-4) признался, что Стефен Карри – его любимый соперник.

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