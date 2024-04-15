Официальный представитель Министерства обороны КНР призвал к совместным усилиям Китая и США по развитию связей между армиями двух стран

Пекин, 13 апреля /Синьхуа/ -- Официальный представитель Министерства обороны КНР У Цянь в пятницу выразил надежду, что Соединенные Штаты будут работать с Китаем над достижением той же цели - содействовать устойчивому развитию связей между вооруженными силами двух стран и непрерывно повышать позитивные ожидания в отношении китайско-американских военных связей.