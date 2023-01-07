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Ковалев предпочел бы Гретцки Овечкину в роли генменеджера: «Я бы взял Уэйна, если по игре. Саня зашел в зону, сделал движение – бросил. Это не уникально»

Алексей Ковалев сделал выбор между Александром Овечкиным и Уэйном Гретцки.  Капитан «Вашингтона» (809 шайб в НХЛ) идет на втором месте в списке лучших бомбардиров НХЛ.

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