📹⚡️В Эр-Рияде стартовали прямые переговоры между Россией и США. Основной вопрос - урегулирование на Украине.
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📹⚡️В Эр-Рияде стартовали прямые переговоры между Россией и США. Основной вопрос - урегулирование на Украине.