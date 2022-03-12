Садьо Мане: «Победа на ЧМ с Сенегалом – моя новая мечта. Если мы это сделаем, я буду бороться за «Золотой мяч»

Садьо Мане выбрал между победой на чемпионате мира и «Золотым мячом». «Победа на чемпионате мира – моя новая мечта [после выигранного Кубка Африки].

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