Компания ABBYY объяснила увольнения россиян «путем трансформации»

Компания ABBYY прокомментировала массовые увольнения сотрудников, которые были релоцированы в европейские офисы из России и Белоруссии, заявив, что это связано с глобальной реорганизацией и модернизацией бизнеса.
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