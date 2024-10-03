СЕГОДНЯ, в 12 часов во Дворце культуры "Победа" состоится праздничный концерт, посвященный Всемирному дню учителя и Дню дошкольного работника.
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СЕГОДНЯ, в 12 часов во Дворце культуры "Победа" состоится праздничный концерт, посвященный Всемирному дню учителя и Дню дошкольного работника.