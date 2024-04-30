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Нервное настроение. По просторам ЖеЖешек

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Чехия обвинила ГРУ РФ во взрывах на складах со снарядами для ВСУ

Чехия обвинила ГРУ РФ во взрывах на складах со снарядами для ВСУ

Полиция Чехии считает, что во взрывах двух складов с боеприпасами в деревне Врбетице на востоке страны, в результате которых в 2014 году погибли два гражданина Чехии, якобы виноваты сотрудники ГРУ, сообщило агентство ЧТК, при этом доказательств этой версии у чешских правоохранителей нет.

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