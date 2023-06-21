БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Кардинальные изменения в военном кораблестроении XVII века

Кардинальные изменения в военном кораблестроении XVII века

XVII век можно смело назвать новым этапом в военном кораблестроении. В первую очередь, это было связано с тем, что ушла в прошлое господствовавшая ранее концепция, согласно которой одно и то же судно могло выполнять функцию военного и торгового.

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