2-й сезон Last Epoch получил полноценный трейлер и подробности Eleventh Hour Games, инди-ст...

2-й сезон Last Epoch получил полноценный трейлер и подробностиEleventh Hour Games, инди-студия, стоящая за популярной экшен-RPG Last Epoch с тематикой путешествий во времени, выпустила новый трейлер и подробности о предстоящем втором сезоне игры, Tombs of the Erased, который выйдет 2 апреля 2025 года… источник.