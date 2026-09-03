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Воронежские новости

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Анатолий Попов — Будущее — за искусственным интеллектом, помогающим предпринимателю решать задачи развития бизнеса

Анатолий Попов — Будущее — за искусственным интеллектом, помогающим предпринимателю решать задачи развития бизнеса

В России уже сформирована устойчивая цифровая платформа для бизнеса: регистрация компаний, отчётность и логистика становятся проще и быстрее.

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