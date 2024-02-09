Политолог Станкевич: Залужного уволили из-за перехвата доверия от Зеленского

Отставка главкома Вооруженных силу Украины (ВСУ) Валерия Залужного объясняется тем, что украинский лидер Владимир Зеленский попал в безвыходное положение и вынужден был пойти на этот шаг, считает политолог, независимый аналитик Сергей Станкевич.
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