Политолог Станкевич: Залужного уволили из-за перехвата доверия от Зеленского

Отставка главкома Вооруженных силу Украины (ВСУ) Валерия Залужного объясняется тем, что украинский лидер Владимир Зеленский попал в безвыходное положение и вынужден был пойти на этот шаг, считает политолог, независимый аналитик Сергей Станкевич.