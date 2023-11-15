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«Мне больно!»: в Алма-Ате взрослый казах прилюдно измывался над русским ребенком

«Мне больно!»: в Алма-Ате взрослый казах прилюдно измывался над русским ребенком

К сожалению, русофобия в Казахстане набирает обороты. И идти по этому пути готовы представители самого разного поколения.

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Комментарии
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Валерий Светлый
Казахстан на пути потери государственности
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26 мин.
елена
Если бы не Россия, эти дикари степные кочевники, до сих пор бы жили в юртах и жрали бы руками. Города им построили, учили, лечили. А сколько денег Россия платит сейчас этим косоглазым за наш Байконур! Твари неблагодарные!
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21 мин.
елена
Так вся эта чернота и в России ведёт себя нагло. Потому, что русские, к сожалению, им это позволяет.
Ответить
15 мин.

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