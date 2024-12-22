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Воробьев в режиме ВКС открыл развязку ЦКАД и Можайского шоссе в Одинцове

Воробьев в режиме ВКС открыл развязку ЦКАД и Можайского шоссе в Одинцове

Развязку ЦКАД и Можайского шоссе в Малых Вяземах открыли в Одинцовском городском округе. Благодаря реализации проекта значительно улучшится транспортное сообщение в Одинцове, Звенигороде, Голицыне, Истре, Кубинке.

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