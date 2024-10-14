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Уже завтра 15 октября 2024 года в г. Омске пройдет долгожданная Стратегическая сессия "Цифровое строительство: цифровая исполнительная документация и региональные кейсы работы с подрядными орган

Уже завтра 15 октября 2024 года в г. Омске пройдет долгожданная Стратегическая сессия "Цифровое строительство: цифровая исполнительная документация и региональные кейсы работы с подрядными орган

Уже завтра 15 октября 2024 года в г. Омске пройдет долгожданная Стратегическая сессия "Цифровое строительство: цифровая исполнительная документация и региональные кейсы работы с подрядными организациями".

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