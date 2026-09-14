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Вечерний Новосибирск

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Божьи коровки облепили дома и проникают в квартиры жителей Новосибирска

Божьи коровки облепили дома и проникают в квартиры жителей Новосибирска

Энтомолог Екатерина Гризанова – известный в Новосибирске популяризатор науки. В 2018 году девушка стала самым молодым лауреатом премии президента РФ в области науки и инноваций для молодых ученых – за открытие новых механизмов устойчивости насекомых-вредителей сельского и лесного хозяйства.

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