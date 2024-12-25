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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Игроки высмеяли Naughty Dog за присутствие главной героини Intergalactic на рождествен...

Игроки высмеяли Naughty Dog за присутствие главной героини Intergalactic на рождествен...

Игроки высмеяли Naughty Dog за присутствие главной героини Intergalactic на рождественской открыткеNaughty Dog, один из известных разработчиков игр, в последнее время столкнулся с масштабной негативной реакцией, связанной с выпуском первого трейлера Intergalactic: The Heretic Prophet.

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