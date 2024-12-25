Игроки высмеяли Naughty Dog за присутствие главной героини Intergalactic на рождествен...

Игроки высмеяли Naughty Dog за присутствие главной героини Intergalactic на рождественской открыткеNaughty Dog, один из известных разработчиков игр, в последнее время столкнулся с масштабной негативной реакцией, связанной с выпуском первого трейлера Intergalactic: The Heretic Prophet.