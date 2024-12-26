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Курские новости

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Курская область стала 49-ой в рейтинге техразвития России

Курская область стала 49-ой в рейтинге техразвития России

Лучшими в ЦФО стали Белгородская, Воронежская и Тульская области. Они занимают 11, 21 и 25 строчки. Далее идут - Калужский регион (27), Тамбовский (33), Рязанский (35), Ивановский (36), Владимирский (43), Брянский (63), Орловский (64), Липецкий (69) и Смоленский (80).

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