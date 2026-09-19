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Регион 29

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На части АЗС Архангельска 19 сентября бензина нет, поставки ожидаются до вечера

На части АЗС Архангельска 19 сентября бензина нет, поставки ожидаются до вечера

На заправках «Лукойл» и «Татнефть» на нескольких адресах утром бензина не было, самая поздняя поставка ожидается на Окружном шоссе — с 18:00 до 19:00.

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