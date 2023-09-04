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Может это украинские бпла долетают до США?

Может это украинские бпла долетают до США?

ГРИГОРИЙ  ЛЕВИН В Америке с ужасающей регулярностью продолжают взрываться и загораться крупнейшие предприятия.

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Комментарии
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alik3456 Джексон
Призрак Вагнер ходит по америке.
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8 час.
BV
Boris Voronin
Да пусть ВСЕ крупные предприятия ВЗОРВУТСЯ, а экономика РУХНЕТ!!! Американцы, Россиянам Вас не жалко - вами управляют ИДИОТЫ и маразматики!!!
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5 час.
Сергей Сидоров
Ну мыколи и пройдохи - до своего хозяина уже добрались!
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33 мин.

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