Агент лидера "Локомотива" Баринова: судейские решения часто влияют на результат

Агент Павел Банатин, представляющий интересы полузащитника "Локомотива" Дмитрия Баринова, заявил, что поддерживает футболиста и главного тренера "железнодорожников" Михаила Галактионова после их ругани в адрес арбитров матча 16-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с самарскими "Крыльями Советов" (3:3).
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