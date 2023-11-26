Агент лидера "Локомотива" Баринова: судейские решения часто влияют на результат

Агент Павел Банатин, представляющий интересы полузащитника "Локомотива" Дмитрия Баринова, заявил, что поддерживает футболиста и главного тренера "железнодорожников" Михаила Галактионова после их ругани в адрес арбитров матча 16-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с самарскими "Крыльями Советов" (3:3).