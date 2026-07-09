Зеленский назвал сроки появления украинского аналога американского ЗРК Patriot Украинская противоракетная система под названием «Фрея» может появиться уже в ближайш.
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Зеленский назвал сроки появления украинского аналога американского ЗРК Patriot Украинская противоракетная система под названием «Фрея» может появиться уже в ближайш.
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