ФСБ: Сорвана массированная атака 35 дронов под Москвой, среди организаторов теракта СБУ — рэпер Киевстонер

Спецслужбы предотвратили налет на объект в жилом секторе, где заговорщики использовали контрабанду из Европы и подростковМасштабный теракт, планировавшийся украинскими спецслужбами против стратегического предприятия в жилом секторе Московской области, был успешно сорван сотрудниками ФСБ.
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