Любопытности и ...
Всё может быть!Всякие невероятности
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Любопытности и невероятности

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Нейросеть уморительно проиллюстрировала ещё 10 известных крылатых выражений

Нейросеть уморительно проиллюстрировала ещё 10 известных крылатых выражений

Между прочим, конь в пальто получился очень представительным!Суп с котомСферический конь в вакуумеБред сивой кобылыПосле дождичка в четвергОдна нога здесь, другая тамДурилка картоннаяГлиста в скафандреКузькина матьОбезьяна с гранатойКонь в пальтоЧитать далее →.

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