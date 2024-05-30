Нейросеть уморительно проиллюстрировала ещё 10 известных крылатых выражений

Между прочим, конь в пальто получился очень представительным!Суп с котомСферический конь в вакуумеБред сивой кобылыПосле дождичка в четвергОдна нога здесь, другая тамДурилка картоннаяГлиста в скафандреКузькина матьОбезьяна с гранатойКонь в пальтоЧитать далее →.