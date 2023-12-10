Разработчики Nightingale рассказали о кооперативном режиме игры До старта раннег...

Разработчики Nightingale рассказали о кооперативном режиме игрыДо старта раннего доступа игры Nightingale осталось около двух месяцев, и команда разработчиков опубликовала в своем блоге информацию о том, какие многопользовательские функции будут доступны в первой итерации.
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