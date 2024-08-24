Жительница Москвы решила получить деньги с вклада, который был открыт еще в 1990 году. Однако, спустя три десятилетия, она с удивлением обнаружила, что сумма, которую ей вернули, оказалась в 30 раз меньше той, что была первоначально внесена.
Бабуля в 1990 году положила на счет 1000 рублей. Спустя 34 года внуки сняли деньги и показали сколько стало
Комментарии
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Николай Кучков
А мне в сбербанке в 2000 году выдали вместо сертификатов в 8000рублей(ВАЗ2108) и 1000рублей(японский телевизор) две квитанции на 8 рублей и на 1 рубль..Государство сжульничало-выпустило подзаконные акты,в которых отказалось платить по счетам. Сейчас у Сбера миллиардные прибыли, а их получают иностранные инвесторы,ведь можно было бы расчитаться по своим долгам с людьми ,которые в трудное время поддержали государство,читай сбербанк, но правительство расчитываться не хочет.Как тут можно говорить о беззаветной любви к Родине и патриотизме!?
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16 час.
Eduard
Старая дура золото могла тогда купить!
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12 час.
Eduard
Сотни тысячибылизарплаты,а не 120! Вспомнила!
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12 час.
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