Бабуля в 1990 году положила на счет 1000 рублей. Спустя 34 года внуки сняли деньги и показали сколько стало

Николай Кучков

А мне в сбербанке в 2000 году выдали вместо сертификатов в 8000рублей(ВАЗ2108) и 1000рублей(японский телевизор) две квитанции на 8 рублей и на 1 рубль..Государство сжульничало-выпустило подзаконные акты,в которых отказалось платить по счетам. Сейчас у Сбера миллиардные прибыли, а их получают иностранные инвесторы,ведь можно было бы расчитаться по своим долгам с людьми ,которые в трудное время поддержали государство,читай сбербанк, но правительство расчитываться не хочет.Как тут можно говорить о беззаветной любви к Родине и патриотизме!?