Авиация без керосина: ZeroAvia и Safran заключили союз по созданию водородно-электрических двигателей для самолетов будущего

Совместная работа будет вестись над разработкой высокотемпературных топливных элементовАмериканская ZeroAvia и французский аэрокосмический концерн Safran объявили о стратегическом партнерстве, цель которого — ускорить создание водородно-электрических силовых установок для будущих пассажирских самолетов.
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