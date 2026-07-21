Авиация без керосина: ZeroAvia и Safran заключили союз по созданию водородно-электрических двигателей для самолетов будущего

Совместная работа будет вестись над разработкой высокотемпературных топливных элементовАмериканская ZeroAvia и французский аэрокосмический концерн Safran объявили о стратегическом партнерстве, цель которого — ускорить создание водородно-электрических силовых установок для будущих пассажирских самолетов.