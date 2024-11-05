«Бостон» подписал Тайлера Джонсона до конца сезона, кэпхит – 775 тысяч долларов

34-летний форвард ранее был в клубе на просмотре. Американец провел в регулярных чемпионатах НХЛ 738 матчей за «Тампу» и «Чикаго», набрав 431 (193+238) очко.
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