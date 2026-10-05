Жизнь на освобожденных территориях 5 октября (обновляется)

Источник фото: Telegram-канал «Запорожское Агентство Новостей» 11:23 Спортсмены Херсонской области приняли участие в Фестивале дзюдо в Сириусе Ребята прошли мастер-классы и пообщались с легендарными дзюдоистами: олимпийским чемпионом Бесланом Мудрановым, бронзовым призером Олимпийских игр Ниязом Ильясовым и чемпионкой Европы Дарьей Курбонмамадовой.
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