В России представлен робот-«колобок»

В России создан робот-«колобок» в форме шара, которая защищает его от застревания и переворачивания. Разработка может эффективно применяться в гражданской сфере — в киноиндустрии, при обследовании разрушенных зданий и в других областях, как считают авторы проекта.
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