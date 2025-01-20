Петербургская полиция застала врасплох работников Калининской овощебазы, многие годы являющейся рабочей локацией мигрантов.
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Петербургская полиция застала врасплох работников Калининской овощебазы, многие годы являющейся рабочей локацией мигрантов.