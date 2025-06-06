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Царьград

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Axios: Трамп и Маск потеряли миллиарды из-за ссоры. Ещё даже сутки не прошли

Axios: Трамп и Маск потеряли миллиарды из-за ссоры. Ещё даже сутки не прошли

Конфликт между президентом США Дональдом Трампом и предпринимателем Илоном Маском привел к их значительным финансовым потерям.

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