Зооволонтеры провели благотворительную акцию в Салехарде

Салехардские зооволонтеры организовали благотворительную акцию «Пушистый день». Неравнодушные горожане приносили в приют для животных корм, а кто-то даже ушел с питомцем, сообщили журналисты «Ямал-Медиа».
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