Политолог о днях регионов ЮФО на выставке «Россия»: «Потенциал Юга кратно возрос»

На протяжении недели на международной выставке-форуме «Россия» посетители могли ближе познакомиться с культурой, обычаями и современными достижениями Южного федерального округа, включающего в себя 8 регионов Российской Федерации.
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