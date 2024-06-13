Макаревич* рассказал о конфузе с пирожками в аэропорту Брисбена

Инцидент произошел с артистом возле ресторана Музыкант Андрей Макаревич* в своих соцсетях поделился курьезным случаем, который произошел с ним и его концертным директором в аэропорту Брисбена, куда он прилетел на гастроли.
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