12 сенаторов против дизельной сделки: Трампа призвали разорвать соглашение с Россией.Группа американских сенаторов выступила против соглашения Дональда Трампа с Россией по дизельному топливу.
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