Госдума отклонила проект о полном запрете хостелов в домах

Законопроект о полном запрете хостелов в нежилых помещениях многоквартирных домов не прошел в парламенте первое чтение Депутаты Государственной думы отклонили в первом чтении законопроект о полном запрете размещения хостелов в нежилых помещениях многоквартирных домов (МКД).
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