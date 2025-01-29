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Госдума отклонила проект о полном запрете хостелов в домах

Госдума отклонила проект о полном запрете хостелов в домах

Законопроект о полном запрете хостелов в нежилых помещениях многоквартирных домов не прошел в парламенте первое чтение Депутаты Государственной думы отклонили в первом чтении законопроект о полном запрете размещения хостелов в нежилых помещениях многоквартирных домов (МКД).

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