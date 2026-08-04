Прогноз погоды в Крыму на 4 августа 🌦 В Симферополе +30 и небольшой дождь В Севастополе +29 и небольшой дождь В Евпатории +31 и солнечно В Черноморском +29 и небольшой дождь В Джанкое +31 и солнечно В Ялте +27 и небольшой дождь В Алуште +28 и небольшой дождь В Керчи +27 и солнечно В Армянске +32 и небольшой дождь В Красноперекопске +32 и небольшой дождь В Бахчисарае +30 и небольшой дождь В Феодосии +27 и солнечно В Судаке +27 и небольшой дождь Картинка сгенерирована ИИ тест тест.