Российский тренер-фигурист был на борту самолета, упавшего в реку в США

Бывший фигурист Александр Кирсанов, занимавшийся обучением молодых спортсменов, погиб при крушении пассажирского самолета, упавшего в реку близ Вашингтона после столкновения с военным вертолетом, рассказала его супруга Наталья Гудина 30 января сообщает ABC.
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