В МИД Эстонии призвали ЕС быть готовыми к отправке военных на Украину

TASS/EPA/VALDA KALNINA Руководству стран-членов Евросоюза следует быть готовым ввести свои войска на Украину из-за плана мирного соглашения, по информации СМИ предложенного избранным президентом США Дональдом Трампом.
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