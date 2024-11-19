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В МИД Эстонии призвали ЕС быть готовыми к отправке военных на Украину

В МИД Эстонии призвали ЕС быть готовыми к отправке военных на Украину

TASS/EPA/VALDA KALNINA Руководству стран-членов Евросоюза следует быть готовым ввести свои войска на Украину из-за плана мирного соглашения, по информации СМИ предложенного избранным президентом США Дональдом Трампом.

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Комментарии
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Sergiy Che
Все свои полтора танка пришлют?))
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